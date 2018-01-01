Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €143,647

28–827 м² 6

Элегантная вилла с семейной концепцией с потрясающим месторасположением! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Premier Villas, эксклюзивный выбор современных вилл в Damac Hills 2, которые созданы для элегантного образа жизни. Каждая квартира имеет удобную планировку, просторные комнаты и качественную отделку, а также большой задний двор для проведения пикников с семьей и два парковочных места, расположенных под навесами. В ближайшем расположении от вашего дома вы найдете розничные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Для любителей спорта в окружении вилл множество велосипедных и беговых дорожек, а также в ближайшем расположении Гольф клуб и поле. Для семей, которые ищут фантастический новый дом в Дубае, Uno Premier Villas — отличный вариант. УДОБСТВА: Рядом расположен ТЦ с супермаркетом Carrefour, фитнес-центром и бассейном на крыше, а также кафе и магазины. Кроме того, есть 5 тематических «городков» — Даунтаун, Конный городок, Моторный городок, Спортивный городок и Водный городок, каждый из которых имеет различный набор удобств, соответствующих их тематике. Также строятся школа и медицинские учреждения. В сообществе есть собственная контактная ферма, предназначенная для детей, озеро для рыбалки, зеленая зона для начинающих садоводов, пейнтбольная арена и кинотеатр под открытым небом. Это место где вы можете приятно провести время с семьей или с близкими друзьями. В сообществе развивается международная школа, что делает ее очень удобной для растущих семей, а также больница и поликлиники. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Недвижимость, расположенная в данном жилом сообществе, у инвесторов достаточно популярна. Рентабельность инвестиций составляет от 5,5% С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!