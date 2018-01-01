  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ

Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€347,813
;
15
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, гавань и город.

Резиденция располагает инфинити-бассейном, зоной для йоги, джакузи, спортивными площадками, тренажерным залом, гаванью.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 20 минут
  • Джумейра-Бич - 10 минут
  • Международный финансовый центр - 20 минут
  • Бурдж Халифа - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Fairway Villas 2 с бассейнами и полем для гольфа рядом с аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,39 млн
Многоквартирный жилой дом 2BR | Belmont Residence | Prime Location
Дубай, ОАЭ
от
€422,000
Жилой комплекс Уютная квартира с видом на природу
Дубай, ОАЭ
от
€247,364
Жилой комплекс Элитная резиденция Ivy Gardens с бассейном и кинотеатром, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
€256,461
Многоквартирный жилой дом Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
от
€852,477
Вы просматриваете
Элитная высотная резиденция Nautica с бассейном и гаванью, Dubai Maritime city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€347,813
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Rove Home с бассейнами и коворкингом, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rove Home с бассейнами и коворкингом, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€647,942
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с парковочными местами. Резиденция располагает кафе, коворкингом, магазином, тренажерным залом, многофункциональным залом, инфинити-бассейном, садом, зоной барбекю, баскетбольной площадкой и теннисным кортом, джакузи, зоной отдыха и детской площадкой. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года. Удобства и оснащение в доме Телевизоры Samsung в гостиных и спальнях Встроенный холодильник Miele или Electrolux Варочная панель и духовой шкаф Miele или Electrolux Стиральная машина Samsung или Electrolux Чайник Smeg Расположение и объекты поблизости Бурдж Халифа - 5 минут Дубайский фонтан - 6 минут Дубай Молл - 6 минут Дубай Опера - 6 минут
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Nima с пляжем и парками, Al Ain Road, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Nima с пляжем и парками, Al Ain Road, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€530,736
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детскими и спортивными площадками, зонами барбекю, ресторанами и магазинами, каналами и пляжем, парками, клубом, оздоровительными центрами и фитнес-залами. Окончание строительства - июль 2027 года. Расположение и объекты поблизости Дубай Молл - 8 минут Бурдж Халифа - 25 минут Даунтаун Дубай - 25 минут Международный аэропорт Дубай - 25 минут
Резиденция Элегантная вилла с семейной концепцией!
Резиденция Элегантная вилла с семейной концепцией!
Дубай, ОАЭ
от
€143,647
Площадь 28–827 м²
6 объектов 6
Агентство: DDA Real Estate
Элегантная вилла с семейной концепцией с потрясающим месторасположением! Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Premier Villas, эксклюзивный выбор современных вилл в Damac Hills 2, которые созданы для элегантного образа жизни. Каждая квартира имеет удобную планировку, просторные комнаты и качественную отделку, а также большой задний двор для проведения пикников с семьей и два парковочных места, расположенных под навесами. В ближайшем расположении от вашего дома вы найдете розничные магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Для любителей спорта в окружении вилл множество велосипедных и беговых дорожек, а также в ближайшем расположении Гольф клуб и поле. Для семей, которые ищут фантастический новый дом в Дубае, Uno Premier Villas — отличный вариант. УДОБСТВА: Рядом расположен ТЦ с супермаркетом Carrefour, фитнес-центром и бассейном на крыше, а также кафе и магазины. Кроме того, есть 5 тематических «городков» — Даунтаун, Конный городок, Моторный городок, Спортивный городок и Водный городок, каждый из которых имеет различный набор удобств, соответствующих их тематике. Также строятся школа и медицинские учреждения. В сообществе есть собственная контактная ферма, предназначенная для детей, озеро для рыбалки, зеленая зона для начинающих садоводов, пейнтбольная арена и кинотеатр под открытым небом. Это место где вы можете приятно провести время с семьей или с близкими друзьями. В сообществе развивается международная школа, что делает ее очень удобной для растущих семей, а также больница и поликлиники. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: Недвижимость, расположенная в данном жилом сообществе, у инвесторов достаточно популярна. Рентабельность инвестиций составляет от 5,5% С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Realting.com
Перейти