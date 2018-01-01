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Новая резиденция Vista с бассейном, зелеными зонами и кинотеатром, Dubai Sports city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€370,610
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7
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с видами на полем для гольфа и Дубай Марина.

Резиденция располагает зоной отдыха и смотровой площадкой, инфинити-бассейном и детским бассейном на крыше, тренажерным залом, кинотеатром на открытом воздухе, спортивной площадкой, спа-центром, детской площадкой и игровой комнатой, мини полем для гольфа, зоной барбекю и беседками, газоном, ухоженными зелеными зонами.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут
  • Бурдж Халифа - 25 минут
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Джумейра Бич - 25 минут
  • Mall of Emirates - 18 минут
  • Автодром - 9 минут
  • Пальма Джумейра - 18 минут
  • Дубай Марина - 22 минуты
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€370,610
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