Жилой комплекс Новый комплекс Skyhills Residence 2 с бассейнами, рестораном и смотровой площадкой, JVC, Дубай, ОАЭ

Sky Hills Residence 2 — это новый современный жилой комплекс, предлагающий своим жильцам высокий уровень комфорта и удобства. 47-этажное здание с панорамными видами на город станет настоящим украшением Дубая.Уникальность проекта
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.
Рассрочка (30/20/50% — 50% в течение 2 лет после сдачи проекта)Удобства и оснащение в доме
Апартаменты полностью меблированы!Расположение и объекты поблизости
Выгодное расположение комплекса позволяет легко добраться до любой точки города. Близость к торговым центрам, школам, больницам и общественным паркам делает жизнь в Skyhills Residence 2 еще более комфортной.