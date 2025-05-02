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Жилой комплекс Новый комплекс Skyhills Residence 2 с бассейнами, рестораном и смотровой площадкой, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$303,412
14.04.2025
$301,538
13.04.2025
$301,715
12.04.2025
$302,842
11.04.2025
$309,685
10.04.2025
$310,946
09.04.2025
$312,511
08.04.2025
$312,316
06.04.2025
$312,499
05.04.2025
$309,651
04.04.2025
$313,792
03.04.2025
$317,271
02.04.2025
$316,603
01.04.2025
$315,887
30.03.2025
$314,915
29.03.2025
$317,270
28.03.2025
$318,429
27.03.2025
$317,313
26.03.2025
$317,114
25.03.2025
$316,031
24.03.2025
$314,962
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 21699
ID новостройки на Realting
In CRM: 2391696
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Sky Hills Residence 2 — это новый современный жилой комплекс, предлагающий своим жильцам высокий уровень комфорта и удобства. 47-этажное здание с панорамными видами на город станет настоящим украшением Дубая.

Уникальность проекта
  • Инфраструктура: Разнообразная инфраструктура комплекса включает в себя все необходимое для комфортной жизни: бассейны, спортзалы, детские площадки, рестораны и многое другое.
  • Застройщик: Компания HRE имеет богатый опыт в строительстве жилых комплексов и зарекомендовала себя как надежный партнер.
  • Дизайн: Современный дизайн здания и апартаментов, панорамные виды на город — все это создает атмосферу роскоши и комфорта.
Краткое описание инфраструктуры:
  • Зона отдыха: Отличное место для отдыха и общения с соседями.
  • Система видеонаблюдения: Обеспечивает высокий уровень безопасности жителей.
  • Бассейны: Открытый и детский бассейны для взрослых и детей.
  • Спортзал: Все необходимое оборудование для поддержания физической формы.
  • Детская зона: Детская площадка и бассейн сделают жизнь маленьких жителей комплекса веселой и интересной.
  • Ресторан: Удобное место для завтраков, обедов и ужинов.
  • Охрана: Круглосуточная охрана обеспечивает безопасность жителей.
  • Паркинг: Подземный паркинг.
  • Спортивные площадки: Теннисный корт для любителей активного отдыха.
  • Смотровая площадка: Отличное место для того, чтобы насладиться панорамными видами на город.

Удобства:

  • Фитнес-центр с современным оборудованием
  • Бесконечный бассейн с видом на город
  • Спа-салон, предлагающий широкий спектр процедур
  • Детский бассейн и игровая площадка
  • Зоны для барбекю и отдыха на свежем воздухе

Окончание строительства - 2 квартал 2026 года.

Рассрочка (30/20/50% — 50% в течение 2 лет после сдачи проекта)

Удобства и оснащение в доме

Апартаменты полностью меблированы!

Расположение и объекты поблизости

Выгодное расположение комплекса позволяет легко добраться до любой точки города. Близость к торговым центрам, школам, больницам и общественным паркам делает жизнь в Skyhills Residence 2 еще более комфортной.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Skyhills Residence 2 с бассейнами, рестораном и смотровой площадкой, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$303,412
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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