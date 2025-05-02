Жилой комплекс Новая резиденция Berkeley Residences с бассейном и парком, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

The Berkeley – это проект, в котором комфорт и внимание к деталям, характерные для роскошного отеля, сочетаются с уютом вашего дома. Комплекс расположен в самом сердце парковой зоны, напоминая знаменитые Центральный парк Нью-Йорка и Гайд-парк в Лондоне, поэтому близость к природе станет неотъемлемой частью вашей жизни. The Berkeley – это полностью меблированные студии и апартаменты с 1-2 спальнями (всего в комплексе доступно к приобретению 166 квартир). Теплые тона, мягкое освещение, натуральные текстуры и обилие растений – все это создает атмосферу безмятежности.
Удобства:
Рассрочка (50/50):
20% – сразу после подписания договора (SPA);
10% – через полгода после подписания договора;
10% – третий платеж (на стадии строительства 40%);
10% – четвертый платеж (на стадии строительства 50%) ;
50% – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).Удобства и оснащение в доме
Вся мебель и техника от ведущих мировых брендов, таких как: Blum & Salice (Австрия), EGGER (Германия), Pianca & Snaidero (Италия), Bagno Design (Италия), Ilavio (Греция), Bosch (Германия).Расположение и объекты поблизости
Благодаря хорошему местоположению, Dubai Hills обеспечивает легкий доступ к: