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Жилой комплекс Новая резиденция Berkeley Residences с бассейном и парком, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$523,826
14.04.2025
$521,532
13.04.2025
$521,838
12.04.2025
$523,786
11.04.2025
$535,621
10.04.2025
$537,804
09.04.2025
$540,510
08.04.2025
$540,172
06.04.2025
$540,488
05.04.2025
$535,564
04.04.2025
$542,724
03.04.2025
$548,743
02.04.2025
$547,586
01.04.2025
$546,349
30.03.2025
$544,668
29.03.2025
$548,741
28.03.2025
$550,744
27.03.2025
$548,815
26.03.2025
$548,471
25.03.2025
$546,598
24.03.2025
$544,748
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12
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19902
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376039
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

The Berkeley – это проект, в котором комфорт и внимание к деталям, характерные для роскошного отеля, сочетаются с уютом вашего дома. Комплекс расположен в самом сердце парковой зоны, напоминая знаменитые Центральный парк Нью-Йорка и Гайд-парк в Лондоне, поэтому близость к природе станет неотъемлемой частью вашей жизни. The Berkeley – это полностью меблированные студии и апартаменты с 1-2 спальнями (всего в комплексе доступно к приобретению 166 квартир). Теплые тона, мягкое освещение, натуральные текстуры и обилие растений – все это создает атмосферу безмятежности.

Удобства:

  • The Lounge (светлое и просторное помещение для отдыха и общения);
  • Тренажерный зал;
  • Бассейн;
  • Солнечная терраса;
  • Детская игровая комната;
  • Полностью меблированные квартиры;
  • Высококачественная бытовая техника;
  • Парк.

Рассрочка (50/50):

20% – сразу после подписания договора (SPA);

10% – через полгода после подписания договора;

10% – третий платеж (на стадии строительства 40%);

10% – четвертый платеж (на стадии строительства 50%) ;

50% – во время сдачи проекта (3 кв. 2026).

Удобства и оснащение в доме

Вся мебель и техника от ведущих мировых брендов, таких как: Blum & Salice (Австрия), EGGER (Германия), Pianca & Snaidero (Италия), Bagno Design (Италия), Ilavio (Греция), Bosch (Германия).

Расположение и объекты поблизости

Благодаря хорошему местоположению, Dubai Hills обеспечивает легкий доступ к:

  • Downtown Dubai – 15 минут;
  • Dubai Marina – 15 минут;
  • Dubai International Airport – 20 минут;
  • Expo City – 25 минут.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Berkeley Residences с бассейном и парком, Dubai Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$523,826
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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