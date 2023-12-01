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Коммерческая недвижимость в Turi Remety rural community, Украина

2 объекта найдено
Готовый бизнес с видом на горы в Турья Пасека, Украина
Готовый бизнес с видом на горы
Турья Пасека, Украина
Площадь 18 000 м²
Active tubing park (Dream Park Carpathians) A land plot of 1.8 hectares 900 meters from t…
€302,707
в месяц
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Коммерческая в Свалявка, Украина
Коммерческая
Свалявка, Украина
Площадь 2 618 м²
  ПРОДАЖА САНАТОРИЯ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ. Оздоровительный санаторный бальнеологический …
€917,293
в месяц
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Realting.com
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