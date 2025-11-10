Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Рахов
  4. Жилая
  5. Таунхаус

Таунхаусы в Рахов, Украина

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 8 комнат в Рахов, Украина
Таунхаус 8 комнат
Рахов, Украина
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Дом с сауной в Рахове – комфорт и автономность в Карпатах Продаётся просторный дом 350 м²…
$180,252
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English, Русский, Čeština, Українська
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти