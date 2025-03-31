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Дома в Овидиопольский поселковый совет, Украина

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Овидиопольский поселковый совет, Украина
Дом 5 комнат
Овидиопольский поселковый совет, Украина
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
24876 Продам дом с панорамным видом на лиман. Общая площадь 330 кв.м. Распланирован на 5 ко…
$135,000
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