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Жильё в Овидиопольский поселковый совет, Украина

3 объекта найдено
Квартира 1 комната в Овидиопольский поселковый совет, Украина
Квартира 1 комната
Овидиопольский поселковый совет, Украина
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 3/7
29382 Квартира расположена в новостройке с закрытой охраняемой территорией, видеонаблюдением…
$23,000
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Квартира 2 комнаты в Овидиопольский поселковый совет, Украина
Квартира 2 комнаты
Овидиопольский поселковый совет, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 12/25
30868. Продається двокімнатна квартира в ЖК Посейдон! 🔹 Стан: від будівельників — можливість…
$68,000
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Дом 5 комнат в Овидиопольский поселковый совет, Украина
Дом 5 комнат
Овидиопольский поселковый совет, Украина
Число комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
24876 Продам дом с панорамным видом на лиман. Общая площадь 330 кв.м. Распланирован на 5 ко…
$135,000
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