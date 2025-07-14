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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Odesa Urban Hromada, Украина

Одесса
261
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261 объект найдено
Коммерческое помещение 750 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 750 м²
Одесса, Украина
Площадь 750 м²
Количество этажей 9
$19
в месяц
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BPS Consulting
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 1 200 м²
Одесса, Украина
Площадь 1 200 м²
31246. Аренда офисных помещений ул. Гагарина от 10 до 1200 м. Цена 300$ Шевченко-Французски…
$300
в месяц
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Коммерческое помещение 2 265 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 2 265 м²
Одесса, Украина
Площадь 2 265 м²
25930. Сдам помещение на ул. Педагогическая. Отдельно стоящее. Общая площадь 2265 кв.м. Можн…
$15,855
в месяц
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Коммерческое помещение 192 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 192 м²
Одесса, Украина
Площадь 192 м²
24716. Сдам офис в бизнес центре Наполеон на Успенской. Общая площадь 191,7 кв.м. Распланиро…
$1,540
в месяц
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FAKTOR, агентство недвижимости
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Коммерческое помещение 588 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 588 м²
Одесса, Украина
Площадь 588 м²
25754 Предлагаем в аренду помещение под ресторан в шаге от Горсада на улице Ланжероновской.…
$3,500
в месяц
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Коммерческое помещение 90 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 90 м²
Одесса, Украина
Площадь 90 м²
17602 Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$720
в месяц
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Коммерческое помещение 69 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 69 м²
Одесса, Украина
Площадь 69 м²
30838. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 69,2…
$900
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Коммерческое помещение 93 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 93 м²
Одесса, Украина
Площадь 93 м²
30233. Аренда офиса без комиссии (0%) в бизнес центре на Французском бульваре. Офис общей п…
$1,395
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 70 м²
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
№4748 В парковой зоне расположено уютное Кафе площадью 70 кв.м. с летней площадкой 150 кв.м…
$500
в месяц
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Коммерческое помещение 91 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 91 м²
Одесса, Украина
Площадь 91 м²
29930. Сдам фасадное помещение на ул. Сегедская. Фасадный вход и два фасадных окна. Современ…
$1,600
в месяц
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Коммерческое помещение 61 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
30448. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 61,3…
$920
в месяц
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Коммерческое помещение 88 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 88 м²
Одесса, Украина
Площадь 88 м²
30763. Сдам офис в Аркадии в 26-Жемчужине на ул. Генуэзская. Офис с двумя террасами, вид на …
$800
в месяц
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Коммерческое помещение 270 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 270 м²
Одесса, Украина
Площадь 270 м²
24700. Сдам офис в центре города на ул. Греческая. Бизнес центр Папа Коста. Общая площадь 27…
$4,050
в месяц
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Коммерческое помещение 170 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 170 м²
Одесса, Украина
Площадь 170 м²
26321 Аренда офиса площадью 170 кв.м. в центре Одессы - Малая Арнаутская\Екатерининская, 3/5…
$1,000
в месяц
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Коммерческое помещение 42 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 42 м²
Одесса, Украина
Площадь 42 м²
29086 Сдам помещение в 60 Жемчужине на Краснова. Общая площадь 42,38кв м. Состояние от стро…
$640
в месяц
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Коммерческое помещение 714 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 714 м²
Одесса, Украина
Площадь 714 м²
27664. Аренда помещения в ЖК Гольфстрим, улица Тенистая. В данный момент помещение задейство…
$8,000
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Коммерческое помещение 309 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 309 м²
Одесса, Украина
Площадь 309 м²
18333. Офисное помещение с фасадным входом в клубном доме в пер. Дунаева. Представительски…
$2,500
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Коммерческое помещение 97 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 97 м²
Одесса, Украина
Площадь 97 м²
30244. Офис с современным ремонтом в Аркадии . Общая площадь 97,1 кв.м., 4 кабинета с видом …
$1,165
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Коммерческое помещение 61 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 61 м²
Одесса, Украина
Площадь 61 м²
22795. Сдам офис общей площадью 61 кв.м. В бизнес центре Кадорр на Итальянском бульваре. Рас…
$915
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Коммерческое помещение 190 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 190 м²
Одесса, Украина
Площадь 190 м²
21834 фасадное помещние на Екатерининской. Общая площадь 190 кв.м. Два фасадных входа и 4 ви…
$2,500
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Коммерческое помещение 700 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 700 м²
Одесса, Украина
Площадь 700 м²
15622. Предлагается в аренду помещение в центре города. В деловом центре нашего города, пре…
$3,900
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Коммерческое помещение 105 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 105 м²
Одесса, Украина
Площадь 105 м²
30279. Сдам офис 104,4 кв.м. в бизнес центре на Успенской. Распланирован на просторный холл,…
$1,305
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Коммерческое помещение 120 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 120 м²
Одесса, Украина
Площадь 120 м²
17594. Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$960
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Коммерческое помещение 70 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 70 м²
Одесса, Украина
Площадь 70 м²
30283. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 69,9…
$1,050
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Коммерческое помещение 50 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 50 м²
Одесса, Украина
Площадь 50 м²
17601 Предлагается к аренде помещение в центре города. Помещение офисного плана общей пл…
$400
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Коммерческое помещение 220 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 220 м²
Одесса, Украина
Площадь 220 м²
31245. Фасадное помещение для долгосрочной аренды в историческом центре, в отличном состояни…
$1,000
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Коммерческое помещение 145 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 145 м²
Одесса, Украина
Площадь 145 м²
30242. Сдам офис в Kadorr city mall на Генуэзской без комиссии. Офис общей площадью 144,3мк…
$1,805
в месяц
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Коммерческое помещение 46 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 46 м²
Одесса, Украина
Площадь 46 м²
30865. Сдам помещение в жилом комплексе Континент на Таирова. Общая площадь 46 кв.м., основн…
$500
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Коммерческое помещение 72 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 72 м²
Одесса, Украина
Площадь 72 м²
30273. Сдам офис в новом бизнес центре от Кадорр на Итальянском бульваре. Общая площадь 72,3…
$1,015
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Коммерческое помещение 210 м² в Одесса, Украина
Коммерческое помещение 210 м²
Одесса, Украина
Площадь 210 м²
30519 Сдам просторный офис с террасой общей площадью 277 кв.м. Площадь офиса 180 кв.м.+ терр…
$2,500
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