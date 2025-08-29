Показать объекты на карте Показать объекты списком
Долгосрочная аренда домов в Одесской области, Украина

Одесса
7
Лиманка
3
10 объектов найдено
Дом в Одесса, Украина
Дом
Одесса, Украина
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Комфорт, автономный, современный дом для жизни. Район: 1 этаж - 147 м 2 2 этаж (мандарда) - …
$429,000
в месяц
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 210 м²
Этаж 1/2
27938. Красивый современный дом в Совиньоне Аренда красивого и современного дома в тихом и у…
$1,500
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 4 комнаты в Одесса, Украина
Дом 4 комнаты
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 136 м²
Этаж 1/2
14992 Сдам шикарный большой дом в Приморском районе. Подходит для комфортного отдыха семьи и…
$1,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 8 комнат в Одесса, Украина
Дом 8 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 8
Площадь 540 м²
Этаж 1/3
28430. Аренда 3х этажного шикарного дома в Аркадии 540м2 в 4 уровня Цоколь - спорт.зал, банн…
$10,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 450 м²
Этаж 1/1
27953. Аренда дома на 12 Фонтана, ориентир - ресторан Рыба Закрытый кооператив, пропускная …
$8,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
27935. Роскошный особняк на 11 ст. Фонтана. Великолепный дом 3 уровня, общ. пл.-380 м2 4 сп…
$3,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 3 комнаты в Лиманка, Украина
Дом 3 комнаты
Лиманка, Украина
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
30775. Сдам двухэтажный дом с террасой в Совиньон- 2. Общая площадь 155 кв.м. Двор 5 соток…
$1,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 5 комнат в Лиманка, Украина
Дом 5 комнат
Лиманка, Украина
Число комнат 5
Площадь 650 м²
Этаж 1/3
27952. Предлагаем дом 650м2 с дизайнерским ремонтом. 3х этажный дом 4 уровня 1 этаж - кухня,…
$10,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/4
27939. Дом на 9 станции Большого Фонтана 300 метров Бесперебойный свет. Зарядка под электром…
$3,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
Дом 5 комнат в Одесса, Украина
Дом 5 комнат
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
27940. Аренда дома на 10 Фонтана Качественный ремонт 3 этажа 5 жилых комнат Есть сауна, спо…
$2,000
в месяц
Агентство
FAKTOR, агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Українська
