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Жильё в Нерубайский сельский совет, Украина

дома
10
11 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Квартира 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/2
18274. Продается 3-х комнатная квартира в районе Усатово. Общая площадь…
€20,989
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
18019 Продается дом в Нерубайском. В 15 км от центра города. Площадь до…
€146,009
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
17665 В продаже дом свежей постройки в Нерубайском. Дом современной пла…
€63,879
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Дом 5 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
17536...В продаже двухэтажный дом, стоящий на участке 11 соток, на гран…
€228,139
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
17324 В продаже дом в селе Усатово на улице Богдана Хмельницкого. Общая…
€136,883
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
16413 Продается 2-х этажный дом в Нерубайском в Нати. Общая площадь уча…
€35,590
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Дом 3 комнаты в Большая Балка, Украина
Дом 3 комнаты
Большая Балка, Украина
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Этаж 1/2
15261 Продаётся двухэтажный дом в с. Великая Балка. Общая площадь 199 …
€63,879
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/2
15058 Продам 2-этажный дом в с.Нерубайское. Море рядом и Хаджибеевский …
€36,502
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Дом 4 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 4 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 4
Площадь 435 м²
Этаж 1/2
14601 Продам 2-х этажный дом с участком. Дом укомплектован всей необход…
€77,567
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Дом 5 комнат в Нерубайское, Украина
Дом 5 комнат
Нерубайское, Украина
Комнаты 5
Площадь 158 м²
Этаж 1/2
12986 Предлагается к продаже двухэтажный дом в с. Нерубайское. Двор…
€155,135
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Дом 3 комнаты в Нерубайское, Украина
Дом 3 комнаты
Нерубайское, Украина
Комнаты 3
Площадь 118 м²
Этаж 1/2
13110 Продам 2-х этажный дом на участке 6 соток. Дом оборудован всей …
€100,381
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Параметры недвижимости в Нерубайский сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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