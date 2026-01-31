Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Украина
  3. Маяки
  4. Жилая

Жилье в Маяки, Украина

1 объект найдено
Дом 2 комнаты в Маяки, Украина
Дом 2 комнаты
Маяки, Украина
Число комнат 2
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
34365 Продам дачу на берегу реки Днестр, 4-й причал, с. Маяки, Одесская область. Участок в …
$15,500
