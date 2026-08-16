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Коммерческая недвижимость в Koblivska silska gromada, Украина

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2 объекта найдено
Другое 8 110 м² в Коблево, Украина
Другое 8 110 м²
Коблево, Украина
Площадь 8 110 м²
Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на уникальную возможность купить очень современный развлекат…
$4,00 млн
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Агентство
BPS Consulting
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Коммерческое помещение 3 800 м² в Коблево, Украина
Коммерческое помещение 3 800 м²
Коблево, Украина
Площадь 3 800 м²
№1286. Предлагаем к продаже новую 4-х этажную гостиницу в Коблево на ул. Нептуна. Общая пло…
$1,50 млн
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