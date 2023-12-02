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Коммерческая недвижимость в Karolino-Buhaz Rural Council, Украина

2 объекта найдено
Коммерческая в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
Площадь 1 100 м²
№2636. Предлагаем к продаже базу отдыха в пос. Каролино-Бугаз. Первая л…
€596,736
в месяц
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Коммерческая в Каролино-Бугаз, Украина
Коммерческая
Каролино-Бугаз, Украина
Уникальная роза ветров для занятий виндсерфингом. Одесская обл., с. Каролино Бугаз на бер…
€50,493
в месяц
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Realting.com
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