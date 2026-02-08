Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Днепропетровская область
  4. Жилая

Жилье в Днепропетровской области, Украина

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Латовка, Украина
Дом 3 комнаты
Латовка, Украина
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Дом, в котором можно дышать. Светлый, простой дом в межманьяке — для тех, кто устал от шума,…
$72,000
Агентство
BPS Consulting
Языки общения
English, Русский, Українська
Параметры недвижимости в Днепропетровской области, Украина

Недорогая
Элитная
