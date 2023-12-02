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Дома в Дальницкий сельский совет, Украина

7 объектов найдено
Дом 11 комнат в Санжейка, Украина
Дом 11 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 11
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
15897 Продам 3-х этажный дом возле моря на участке 20 соток. Дом укомпл…
€550,834
в месяц
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Дом 12 комнат в Санжейка, Украина
Дом 12 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 12
Площадь 1 000 м²
Этаж 1/3
15875 Продам 3-х этажный дом с ремонтом на участке 23 сотки. Дом без …
€183,611
в месяц
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Дом 3 комнаты в Санжейка, Украина
Дом 3 комнаты
Санжейка, Украина
Комнаты 3
Площадь 112 м²
Этаж 1/2
15250 Продаю двухэтажный дом в Санжейке. Дом общей площадью 112 кв.м. …
€78,035
в месяц
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Дом 4 комнаты в Грибовка, Украина
Дом 4 комнаты
Грибовка, Украина
Комнаты 4
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
15143 Продаётся двухэтажный дом в Грибовке. Общая площадь 380 кв.м. Уч…
€403,027
в месяц
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Дом 4 комнаты в Санжейка, Украина
Дом 4 комнаты
Санжейка, Украина
Комнаты 4
Площадь 156 м²
Этаж 1/2
14710 Продам 2-этажный дом возле моря, Санжейка. Три просторные спальни…
€110,167
в месяц
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Дом 5 комнат в Санжейка, Украина
Дом 5 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 5
Площадь 330 м²
Этаж 1/2
10142. . . Предлагаем к продаже новый 2-х этажный дом в пос. Санжейка в…
€275,417
в месяц
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Дом 11 комнат в Санжейка, Украина
Дом 11 комнат
Санжейка, Украина
Комнаты 11
Площадь 700 м²
Этаж 1/3
№3806. Предлагаем к продаже современный дом в Санжейке. Общая площадь…
€550,834
в месяц
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Параметры недвижимости в Дальницкий сельский совет, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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