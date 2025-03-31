Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Черноморское
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Черноморское, Украина

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Черноморское, Украина
Дом 6 комнат
Черноморское, Украина
Число комнат 6
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
15933 Продам 2-х этажный дом возле моря на участке в 10 соток. Дом полностью меблирован и ос…
$250,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов