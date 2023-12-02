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Жильё в Березовский район, Украина

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Васильевка, Украина
Дом 6 комнат
Васильевка, Украина
Комнаты 6
Площадь 270 м²
Этаж 1/1
15925 Предлагаем к продаже дом в Васильевке Беляевского района. Дом ра…
€13,771
в месяц
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Дом 3 комнаты в Березовский район, Украина
Дом 3 комнаты
Березовский район, Украина
Комнаты 3
Площадь 222 м²
Этаж 1/1
14086 Продам 1-этажный дом в с.Александровка. Общая площадь 222 кв.м. В…
€112,207
в месяц
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Параметры недвижимости в Березовский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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