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Жилье в Березовском районе, Украина

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1 объект найдено
Дом в Березовка, Украина
Дом
Березовка, Украина
Площадь 268 м²
33508. В продаже дом в центре Березовки. Общая площадь дома составляет 268 кв.м. 7 раздельны…
$43,000
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Параметры недвижимости в Березовском районе, Украина

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