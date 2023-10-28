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Продажа новостроек в Yalikavak

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и гостевыми домами, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,96 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами. Окончание строительства - июнь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция с собственным пляжем и бассейнами на первой линии у моря, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€823,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром. Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума. Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Двухэтажные виллы с бассейнами на берегу моря, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.
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Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Жилой комплекс Экологичная резиденция с пляжем и причалом в живописном районе, в окружении зелени, Ялыкавак, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами. Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Жилой комплекс Резиденция Velux Yalikavak с пляжем и причалом в спокойном живописном районе, Ялыкавак, Бодрум, Турция
Yalikavak, Турция
от
€850,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн. Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система отопления и кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.
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