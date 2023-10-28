Yalikavak, Турция

от €823,000

Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром. Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Панорамные окна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума. Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.