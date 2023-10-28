Предлагаются виллы с инфинити-бассейнами, садами, террасами, гостевыми домами, панорамными видами на море и гавань, парковочными местами.
Окончание строительства - июнь 2023 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на главной улице, в 2 минутах от гавани.
Предлагаются престижные апартаменты с различными планировками и панорамным видом. Жилой комплекс располагает круглосуточным консьерж-сервисом, собственным пляжем, отмеченным голубым флагом, рестораном, террасами и садами, химчисткой, детской площадкой, крытым и открытыми бассейнами, турецкой баней и спа, фитнес-центром, теннисным кортом, пешеходными дорожками, оздоровительным центром.
Цена — от $ 835 000 до $ 4 100 000.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кондиционеры
Панорамные окна
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 50 км от аэропорта Бодрума, в девяти километрах от гавани, в 11 км от Гёлтюкбюкю, в 25 км от центра Бодрума.
Бодрум — знаменитый курорт Турции, расположенный на западе страны в 270 км к югу от Измира. Местные жители в основном занимаются рыболовством, судостроением, производством ковров и работают в сфере туризма. Тысячи людей ежегодно приезжают сюда ради пляжного отдыха.
Предлагаются элитные виллы с бассейнами 38 м2, парковочными местами, садами.
Удобства и оснащение в доме
Камин
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Ялыкавак - небольшой городок в 18 км от Бодрума.
Предлагаются виллы с бассейнами и парковочными местами.
Резиденция с видом на море располагает пляжем, причалом и морским такси, рестораном и консьерж-сервисом, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, детским клубом, спа-центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном живописном районе, на берегу бухты. Ялыкавак считается одним из лучших мест Бодрума. Он находится в идеальном месте для отдыха и отличный вариант инвестиций на рынке аренды для отдыха.
Предлагаются апартаменты с различными планировками. Каждый дом имеет собственный бассейн.
Резиденция располагает причалом и пляжем, рестораном и консьержем, тренажерным залом, крытым бассейном 92 м2, услугами морского такси, развлекательными зонами и детским клубом, спа-центром.
Окончание строительства - декабрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система отопления и кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на берегу спокойноq бухты, в 5 минутах езды от гавани для яхт.