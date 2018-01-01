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Виллы с бассейнами на крыше, тренажерными залами, в 500 метрах от пляжа Ката, Пхукет, Таиланд

Бан Ката, Таиланд
от
€1,38 млн
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17
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О комплексе

Всего 3 эксклюзивные виллы в 500 метрах от пляжа Ката

Полный пакет мебели и техники включен в стоимость.

Вся инфраструктура ближайшего отеля доступна для собственников вилл.

Программа Rental Pool для тех, кто хочет сочетать собственное проживание с инвестицией: 40% от дохода инвестору, 60% - управляющей компании, из своей доли она покрывает все расходы. Прогнозируемая доходность: 5-10% годовых. Доход после сдачи комплекса.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре проекта: 2 общих бассейна и 2 бассейна на крыше, 2 тренажерныхз ала, охрана 24/7, 4 ресторана и 2 бара.

Расположение и объекты поблизости

Уникальное место на Пхукете – множество ресторанов, баров, торговых центров, туристических аттракционов и салонов красоты. Главное преимущество этого места перед другими районами Пхукета - это компактность. Буквально до любого места можно дойти пешком за 5-15 минут.

Местонахождение новостройки
Бан Ката, Таиланд

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Бан Ката, Таиланд
от
€1,38 млн
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