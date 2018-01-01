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Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
€164,655
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20
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О комплексе

Полностью меблированные роскошные кондоминиумы, расположенные на Камале, в нескольких минутах ходьбы от пляжа Камала. Природный водопад внутри проекта. Прогулка проходит по дороге в небесный сад на вершине горы, откуда открывается вид на море и пляж Камала, и насладитесь свежей атмосферой.

Комплекс состоит из 14 корпусов (лифт в каждом здании), большого общего сада, вестибюля, круглосуточной стойки регистрации, 2 общих бассейнов, клубного дома, комнаты отдыха, фитнес и спа-центра, ресторанов и баров, шаттла, автостоянки на 80 автомобилей, круглосуточной охраны с системой видеонаблюдения. Он предлагает 7 типов квартир:

  • Тип А: 28 м2 с видом на сад или водопад
  • Тип B/B+: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море
  • Тип C: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море
  • Тип D: 35,8 м2 с видом на море
  • Тип E: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море
  • Тип F: 38 м2 с видом на сад, бассейн или море
Преимущества

1 - гарантия аренды в размере 6% в течение первых 3 лет (доступно для номеров типа A, C) и (номера типа F на 1 этаже зданий 4 и 5)

Бесплатный период проживания 30 дней в году

Нет коммунальных платежей

После завершения гарантий аренды будет предложен вариант пула аренды 50/50 на 7 лет (период бесплатного проживания 30 дней в году)

2 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа B, B+ и D)

Бесплатный период проживания 30 дней в году

Коммунальная плата 60 бат/м2

3 - Вариант арендного пула 50/50 на 10 лет (доступно для номеров типа E и F)

Гибкий вариант проживания

Коммунальная плата 60 бат/м2

Расположение и объекты поблизости

Камала - одно из популярных мест для семей и постоянных посетителей на Пхукете. Пляж Камала - объективно красивый песчаный пляж для любого тропического отдыха, который вы пожелаете, расположенный в центре западного побережья Пхукета. Спокойный пляж, спокойная непринужденная атмосфера, идеальные закаты, и он славится домами для отдыха знаменитостей вдоль «Мили миллионеров». Здесь также находится дворец тайской династии, поэтому залив Камала также известен как «Королевский залив». Камала является домом для нескольких самых эксклюзивных курортов острова, от роскошных отелей до курортов для семейного отдыха, расположенных вдоль береговой линии, а также множества ресторанов. До пляжа легко добраться из аэропорта Пхукета, всего в 35 минутах езды, а другие туристические направления находятся поблизости.

Местонахождение новостройки
Пхукет, Таиланд

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Меблированные квартиры под аренду в жилом комплексе на берегу моря в Камале, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
€164,655
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Резиденция The Bay and The Beach Club
Резиденция The Bay and The Beach Club
Патонг, Таиланд
от
€255,374
Сдача в: 2018
Застройщик: Phuket Holiday Service Co., Ltd.
The Bay and Beach Club is THE ONLY RESIDENCE ON THE BEACH IN PATONG. A sophisticated resort on one of the world’s most happening beaches. Perfection without compromise, every element of this highly anticipated resort will be addressed with painstaking attention to detail. The hotel is set right on the beachfront in a palm tree-lined beachfront area complimented by the beautiful ultramarine blue of the Andaman Sea, which will turn your stay into a truly memorable experience. It offers international standard 5-star services and facilities. Kudo Beach Club, Bar & Restaurant offers a delicious range of food and drinks. The Bay offers 26 brand new luxury and spacious rooms equipped with a fully functional kitchenette, all designed with the finest contemporary style, with some units offering a soothing Jacuzzi on the balcony for your special holidays. Location The Bay & Beach Club offers absolute beachfront accommodation in the heart of Patong. Purchase Conditions Rental guarantee conditions 8% NET (subject to WHT) rental guarantee for the first 2 years, 7% NET (subject to WHT) rental guarantee for the following 13 years (no maintenance fees, no electricity, no water, no sinking fund…) for 15 years. The rental guarantee is paid every year in advance. First rental guarantee payment is made within 30 days as soon as the unit is fully paid. Buy-Back Option Buyback from the Developer optional after 15 years at an initial price + 10 %. After 15 years of negotiation with the Developer for a new Rental Guarantee Program. Payment Terms 200,000 baht reservation Deposit 50% upon signing the Purchase Contract, within 30 days from the signature of the Reservation Agreement. 50% (minus deposit), within 3 months. The buyer can re-sell the unit anytime (change name in the lease contract) during the 15 years and the new buyer will continue with the same rental guarantee conditions of the first buyer. Owner benefits 4 weeks usage allowance per year at any time including PEAK SEASON. VIP owner card with free daily shuttle and advantages in the group plus activities.  
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