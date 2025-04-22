  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Натон, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Натон, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$408,442
14.04.2025
$406,653
13.04.2025
$406,891
12.04.2025
$408,407
11.04.2025
$417,639
10.04.2025
$419,341
09.04.2025
$421,444
08.04.2025
$421,183
06.04.2025
$421,432
05.04.2025
$417,594
04.04.2025
$423,172
03.04.2025
$427,863
02.04.2025
$426,965
01.04.2025
$425,998
30.03.2025
$424,694
29.03.2025
$427,865
28.03.2025
$429,426
27.03.2025
$427,922
26.03.2025
$427,654
25.03.2025
$426,190
24.03.2025
$424,734
;
18
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20148
ID новостройки на Realting
In CRM: 2379935
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Комплекс состоит из 5 высококачественных вилл с потрясающим видом на море на 180 градусов и захватывающим видом на закаты. Каждая вилла имеет бассейн и парковку. Тип собственности - freehold. Срок строительства от 12 до 14 месяцев после регистрации.

График оплаты:

  • Бронирование (подписание договора) - 10%
  • Регистрация и начало строительства - 30%
  • Завершение фундамента - 20%
  • Завершение крыши - 20%
  • Завершение внутренней отделки - 17%
  • Передача - 3%
Особенности квартир

Практически из каждой комнаты открывается вид на море. Основная гостиная и столовая светлая и просторная. Прямо перед домом находится ряд шезлонгов, граничащих с частным пейзажным бассейном. Рядом с террасой у бассейна находится открытая беседка. На верхнем уровне расположена развлекательная зона. Каждая из четырех спален виллы хорошо оборудована и имеет прекрасный вид. В 3 спальнях установлены кровати размера «king-size», 4-ю спальню можно превратить в тренажерный зал. В каждой спальне есть ванная комната и терраса с видом на море, идеально подходящая для утренней чашки кофе.

Удобства и оснащение в доме
  • личный колодец и система сбора дождевой воды
  • фильтры для очистки воды
  • 2 бака по 3000 литров
  • камеры видеонаблюдения
  • 15 лет гарантии на солнечные батареи
Расположение и объекты поблизости

Одной из причин, по которой многие люди предпочитают жить на острове Самуи, является его потрясающая природная красота, включая великолепные пляжи с белым песком. Образ жизни очень спокойный, но с заходом солнца здесь также бурлит ночная жизнь. На острове царит модная атмосфера: здесь есть классные бары и другие места, где можно поесть и выпить. Остров привлек значительное количество эмигрантов, что облегчает жизнь проживающим там иностранцам. Большинство эмигрантов предпочитают оставаться за пределами самых оживленных районов, вдали от туристической полосы. Основная причина этого — возможность уйти от туристической шумной атмосферы.

  • 6 минут езды до пирса Натон, магазинов и рынков
  • 7 минут езды до пляжа Банг По
  • 7 минут езды до Mai Beach Resort Samui и Four Seasons Resort Samui
  • 10 минут езды до гольф-клуба Сантибури
  • 15 минут езды до Рыбацкой деревни – Бопхут
  • 25 минут езды до аэропорта

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Cube Amaze
Си Сунтон, Таиланд
от
$67,947
Жилой квартал LAYAN VERDE
Чонг Тале, Таиланд
Цена по запросу
Жилой комплекс Layan Green Park – 6% to 8% guarantee – 3 to 5 years
Пхукет, Таиланд
от
$132,788
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Паттайя, Таиланд
от
$63,644
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$504,106
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Натон, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$408,442
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Бангкок, Таиланд
от
$504,106
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Охраняемая резиденция в большом престижном комплексе с богатой инфраструктурой, Пхукет, Таиланд
Чонг Тале, Таиланд
от
$869,567
Предлагаются просторные виллы и таунхаусы. Каждый дом имеет собственный сад, где возможно строительство бассейна. Резиденция располагает круглосуточной охраной и является частью большого комплекса с торговыми центрами, полем для гольфа, спа-салонами, отелями, барами и ресторанами. Расположе…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море в спокойном районе, рядом с Рыбацкой деревней, Самуи, Таиланд
Бо Пхут, Таиланд
от
$802,602
Предлагаются виллы с панорамными видами на море, бассейнами и парковочными местами. Резиденция располагает круглосуточным видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Автоматические ворота Европейские кухни Водонагреватели Кондиционеры и вентиляторы Видеонаблюдение Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации