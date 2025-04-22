Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамным видом на море, Натон, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 5 высококачественных вилл с потрясающим видом на море на 180 градусов и захватывающим видом на закаты. Каждая вилла имеет бассейн и парковку. Тип собственности - freehold. Срок строительства от 12 до 14 месяцев после регистрации.

График оплаты:

Бронирование (подписание договора) - 10%

Регистрация и начало строительства - 30%

Завершение фундамента - 20%

Завершение крыши - 20%

Завершение внутренней отделки - 17%

Передача - 3%

Особенности квартир

Практически из каждой комнаты открывается вид на море. Основная гостиная и столовая светлая и просторная. Прямо перед домом находится ряд шезлонгов, граничащих с частным пейзажным бассейном. Рядом с террасой у бассейна находится открытая беседка. На верхнем уровне расположена развлекательная зона. Каждая из четырех спален виллы хорошо оборудована и имеет прекрасный вид. В 3 спальнях установлены кровати размера «king-size», 4-ю спальню можно превратить в тренажерный зал. В каждой спальне есть ванная комната и терраса с видом на море, идеально подходящая для утренней чашки кофе.

личный колодец и система сбора дождевой воды

фильтры для очистки воды

2 бака по 3000 литров

камеры видеонаблюдения

15 лет гарантии на солнечные батареи

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Одной из причин, по которой многие люди предпочитают жить на острове Самуи, является его потрясающая природная красота, включая великолепные пляжи с белым песком. Образ жизни очень спокойный, но с заходом солнца здесь также бурлит ночная жизнь. На острове царит модная атмосфера: здесь есть классные бары и другие места, где можно поесть и выпить. Остров привлек значительное количество эмигрантов, что облегчает жизнь проживающим там иностранцам. Большинство эмигрантов предпочитают оставаться за пределами самых оживленных районов, вдали от туристической полосы. Основная причина этого — возможность уйти от туристической шумной атмосферы.