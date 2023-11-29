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Жильё в Санкт-Мориц, Швейцария

квартиры
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4 объекта найдено
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира с мебелью, в центре города, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
Площадь 6 м²
Эти действительно потрясающие апартаменты построены прямо у берега озера Санкт-Мориц, и из …
€17,20 млн
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Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Санкт-Мориц, Швейцария
Шале 8 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 8
Площадь 500 м²
Чудесное традиционное шале расположено в самом сердце Санкт-Морица. Из него открываются пот…
€22,10 млн
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, в центре города
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Шикарная квартира расположена на курорте Санкт-Мориц, Швейцария. Просторная квартира площадь…
€4,13 млн
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом в Санкт-Мориц, Швейцария
Квартира 2 спальни с кондиционером, с гаражом, с интернетом
Санкт-Мориц, Швейцария
Количество спален 2
Площадь 209 м²
Отличный апартамент общей площадью 209 кв.м расположен в 4 км от Санкт Морица, Швейцария. В …
€3,12 млн
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Параметры недвижимости в Санкт-Мориц, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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