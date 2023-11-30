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Realting.com
Швейцария
Жилая
Лозанна
Жильё в Лозанна, Швейцария
дома
11
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11 объектов найдено
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Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
3 м²
Красивый дом, сочетающий в себе современность, комфорт и функциональность, расположен в Ле …
€2,33 млн
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Дом 7 спален с садом, с инфраструктурой, с Kommunikacii provedeny
Лозанна, Швейцария
7
500 м²
Отличный дом в городе Лютри, пригород Лозанны, Швейцария. Жилая площадь составляет 500 кв. м…
€7,73 млн
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Дом 7 спален с садом, с сигнализацией, с отоплением
Лозанна, Швейцария
7
505 м²
Красивый дом находится в Лозанне, Во. Из дома открывается великолепный вид на озеро и Альпы…
€5,90 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
Чудесный дом рядом с гольф-полями в Лозанне. Общая жилая площадь составляет 350 кв. м. На ви…
€3,23 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с садом, с интернетом
Лозанна, Швейцария
5
300 м²
Прекрасный современный дом расположен в тихом уголке Лозанны всего в двух минутах от достоп…
€2,83 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
6
459 м²
Красивый дом, расположенный в тихом районе на холмах Лозанны, находится в Швейцарии. Лозанна…
€2,91 млн
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Дом 5 спален с садом, с интернетом, с отоплением
Лозанна, Швейцария
5
386 м²
Восхитительный дом 18 века находится неподалеку от Лозанны, в городе Лютри, Во. До центра Ло…
€2,48 млн
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Дом 5 спален с мебелью, с гаражом, в центре города
Лозанна, Швейцария
5
386 м²
Симпатичный дом в пригороде Лозанны (Лютри), Швейцария. Дом расположен в живописной местност…
€2,49 млн
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Дом 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Лозанна, Швейцария
4
220 м²
Чудесный дом площадью 220 кв.м расположен в городе Форел (Лаво) недалеко от Лозанны, кантон …
€2,52 млн
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Дом 6 спален с мебелью, с гаражом, с садом
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
Семейный дом расположен в живописном месте в жилом районе неподалёку от гольф-клуба Лозанны.…
€2,29 млн
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Вилла 6 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лозанна, Швейцария
6
350 м²
Прекрасная вилла находится неподалеку от Лозанны, кантон Во. Международные школы, гольф-клуб…
€3,18 млн
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Параметры недвижимости в Лозанна, Швейцария
с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
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