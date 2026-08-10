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Квартиры в Граубюндене (Гризоне), Швейцария

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Са́нкт-Мо́риц
5
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
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Квартира 3 комнаты
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
$9,42 млн
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Квартира 4 комнаты в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Квартира 4 комнаты
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Число комнат 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартира с полным ремонтом в Санкт-Морице. Красивые, светлые апартаменты расположены всего в…
$4,03 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Квартира 5 комнат в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Квартира 5 комнат
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Меблированная 5 - комнатная квартира с террасой и балконом с видом на озеро Санкт-Мориц с 2 …
$11,06 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
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Квартира 4 спальни в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Квартира 4 спальни
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартира с полным ремонтом в Санкт-Морице. Красивые, светлые апартаменты расположены всего в…
$4,07 млн
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Квартира 3 комнаты в Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Квартира 3 комнаты
Са́нкт-Мо́риц, Швейцария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Просторная меблированная 3-х комнатная квартира с двумя террасами  и камином с захватывающим…
$7,49 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
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Параметры недвижимости в Граубюндене (Гризоне), Швейцария

Недорогая
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