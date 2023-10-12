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Дома с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания

виллы
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58
71 объект найдено
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Представляем новую виллу в современном стиле в Pinar de Campoverde. Вилла в один этаж общей …
€359,500
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Представляем просторную виллу в городе Torre de la Horadada, всего в 550 метрах от моря. Tor…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 387 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€435,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную отдельную виллу в красивом современном жилом комплексе в Пилар-…
€399,000
Дом 7 спален у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 7 спален у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 539 м²
Количество этажей 3
Представляем роскошную виллу на первой линии Средиземного моря в тихой и уютной урбанизации …
€3,45 млн
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Представляем просторное светлое бунгало в Торре-де-ла-Орадада. Бунгало площадью 84 кв.м. сос…
€390,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Представляем новый дуплекс в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с Торре-де-ла-Орадада.Дом, пл…
€284,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€217,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Проект нового строительства бунгало в восточном стиле в районе Пилар-де-ла-Орадада, рядом с …
€211,900
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€289,900
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€299,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€239,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
Этаж 2/2
В продаже новое бунгало в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе Re…
€249,900
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый угловой дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
€283,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 2
Представляем Вам новый смежный дом в San Pedro del PinatarДом с современным дизайном, площад…
€263,000
Бунгало 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 2/2
В продаже бунгало на верхнем этаже в Torre de la HoradadaБунгало площадью 84 кв. м. имеет тр…
€129,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€289,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 2/2
Представляем бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar de …
€279,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
Этаж 2/2
Комфортабельное бунгало на верхнем этаже с собственным солярием в современном стиле в Pilar …
€269,900
Таунхаус 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 2/2
В продаже новый таунхаус в городе Пилар-де-ла-Орадада. Бунгало находится в жилом комплексе G…
€244,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€319,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€279,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€289,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€269,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1/2
Представляем бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la H…
€259,900
Бунгало 2 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало 2 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Бунгало на нижнем этаже с собственным садом в современном стиле в Pilar de la Horadada от за…
€249,900
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Количество этажей 2
Представляем светлую просторную виллу в городе Торре-де-ла-Орадада, всего в 400 метрах от мо…
€455,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Количество этажей 3
Представляем новый смежный дом в городе Торре-де-ла-Орадада. Входит в состав закрытого жилог…
€388,000
Дом 3 спальни у моря в Pilar de la Horadada, Испания
Дом 3 спальни у моря
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
В продаже новая вилла на этапе строительства в городе Миль Пальмерас. Вилла находится в жило…
€488,000
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