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Жилой квартал Tailor Made Villa in Estepona

Эстепона, Испания
от
$1,59 млн
;
5
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ID: 39516
ID новостройки на Realting
In CRM: 2057025666
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 26.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Испания
  • Область / штат
    Андалусия
  • Район
    Коста-дель-Соль
  • Город
    Эстепона

О комплексе

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Customised villa, tailored to the client's wishes, price from plan. A sustainable and energy-efficient luxury detached villa with a unique contemporary design and the finest materials and finishes to ensure optimal functionality and comfort. Floor-to-ceiling windows allow you to enjoy beautiful sea views and abundant natural light in all bedrooms and the spacious open-plan living room. The bedrooms open directly onto a terrace from which you can enjoy the attractive landscaped garden and your own swimming pool, either privately or with friends and family. There is also ample covered private parking with charging points for electric vehicles. Designed to bring sunshine and nature into your home, the villa uses elements that invite you into a peaceful space, creating a sense of harmony and well-being. Its attention to detail, commitment to sustainable construction and careful use of quality materials and natural colours are the hallmark of our company's integrity. The villa also has a spacious basement with great potential for customisation, perfect for adding a gym, private cinema, games room, wine cellar or other space according to your personal preferences.

Местонахождение на карте

Эстепона, Испания
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

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Жилой квартал Tailor Made Villa in Estepona
Эстепона, Испания
от
$1,59 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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