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Доходные дома в Любляне, Словения

коммерческая недвижимость
22
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1 объект найдено
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ В ЛЮБЛЯНЕ в Upravna Enota Ljubljana, Словения
ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ ПРОЕКТ В ЛЮБЛЯНЕ
Upravna Enota Ljubljana, Словения
Площадь 1 055 м²
В самом оживлённом районе Любляны продаётся участок земли с готовым проектом и действительны…
$3,40 млн
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