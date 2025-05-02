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Жильё в Братиславском крае, Словакия

Братислава
4
5 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Братислава, Словакия
Дом 2 комнаты
Братислава, Словакия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 431 м²
Количество этажей 3
Предлагаем к продаже полуфункциональное здание  в Bratislava-Stare Mesto, вблизи президентск…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Братислава, Словакия
Квартира 2 комнаты
Братислава, Словакия
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Этаж 3/5
Предлагаем на продажу новые квартиры в центре Братиславы (столица Словакии). Место распол…
$329,936
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Квартира в Karlova Ves, Словакия
Квартира
Karlova Ves, Словакия
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Вид на Австрию! Пло…
$476,973
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Дом в Братислава, Словакия
Дом
Братислава, Словакия
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Продается вилла в Братиславе на 2 квартиры. Предлагаем на продаже 2 квартиры в двухdome в Я…
$477,948
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Дом 3 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Дом 3 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
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