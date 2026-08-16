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Жилье в Братиславе, Словакия

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8 объектов найдено
Дом 8 комнат в Old Town, Словакия
Дом 8 комнат
Old Town, Словакия
Число комнат 8
Количество спален 3
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
#2024E.🏡 Продается роскошная вилла в Старом Месте Братиславы – Kraľovské údolie Предлагае…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Dubravka, Словакия
Квартира 3 комнаты
Dubravka, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
🏢 Продается просторная 4-комнатная квартира в районе Дубравка, Братислава 📌 Характеристик…
Цена по запросу
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Дом в Old Town, Словакия
Дом
Old Town, Словакия
Количество этажей 2
#2031E 🏰 Продается современная вилла в Старом Месте с панорамным видом на Братиславский Град…
Цена по запросу
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 4 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Квартира 4 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/8
Цена по запросу
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Квартира в Братислава, Словакия
Квартира
Братислава, Словакия
Площадь 96 м²
#1524. Продається елегантна 3-кімнатна квартира в культовому житловому проєкті Sky Park .…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Podunajske Biskupice, Словакия
Квартира 3 комнаты
Podunajske Biskupice, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/13
#2028E. 🏢 Продается 3-комнатная квартира без ремонта в Подунайских Бискупицах (район Dolné h…
Цена по запросу
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TekceTekce
Квартира в Karlova Ves, Словакия
Квартира
Karlova Ves, Словакия
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Вид на Австрию! Пло…
$476,973
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Дом 3 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Дом 3 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
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Параметры недвижимости в Братиславе, Словакия

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