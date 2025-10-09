Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Словакия
  3. Братиславский край
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Братиславском крае, Словакия

Братислава
4
Квартира Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Квартира в Братислава, Словакия
Квартира
Братислава, Словакия
Площадь 96 м²
#1524. Продається елегантна 3-кімнатна квартира в культовому житловому проєкті Sky Park .…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Dubravka, Словакия
Квартира 3 комнаты
Dubravka, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
🏢 Продается просторная 4-комнатная квартира в районе Дубравка, Братислава 📌 Характеристик…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира в Karlova Ves, Словакия
Квартира
Karlova Ves, Словакия
Продается просторная, солнечная 3-комнатная квартира с кондиционером. Вид на Австрию! Пло…
$476,973
Оставить заявку
Monte OnlineMonte Online
Квартира в Jakubov, Словакия
Квартира
Jakubov, Словакия
#2020E. 🏡 Квартири на продаж у новобудові в Якубове (Малацки, біля Братислави)   Пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Квартира 4 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/8
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Podunajske Biskupice, Словакия
Квартира 3 комнаты
Podunajske Biskupice, Словакия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 3/13
#2028E. 🏢 Продается 3-комнатная квартира без ремонта в Подунайских Бискупицах (район Dolné h…
Цена по запросу
Оставить заявку
Estate Service 24Estate Service 24

Параметры недвижимости в Братиславском крае, Словакия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти