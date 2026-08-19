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Дома в Братиславском крае, Словакия

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5 объектов найдено
Дом в Plavecky Stvrtok, Словакия
Дом
Plavecky Stvrtok, Словакия
#2029E 🏡 Продается 4-комнатный родинный дом (половина дуплекса) в Plavecký Štvrtok 📌 Характ…
Цена по запросу
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Дом 8 комнат в Old Town, Словакия
Дом 8 комнат
Old Town, Словакия
Число комнат 8
Количество спален 3
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
#2024E.🏡 Продается роскошная вилла в Старом Месте Братиславы – Kraľovské údolie Предлагае…
Цена по запросу
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Дом 7 комнат в Vojensky obvod Zahorie, Словакия
Дом 7 комнат
Vojensky obvod Zahorie, Словакия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
#2025E. 🏡 Продается вилла с большим участком в Загории – 30 км от Братиславы ✨ Характерис…
Цена по запросу
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Дом в Old Town, Словакия
Дом
Old Town, Словакия
Количество этажей 2
#2031E 🏰 Продается современная вилла в Старом Месте с панорамным видом на Братиславский Град…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Podunajske Biskupice, Словакия
Дом 3 спальни
Podunajske Biskupice, Словакия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 006 м²
Предлагаем к продаже виллу в Bratislava-Pod.Biskupicach Площадь зем.участка 1006м2 Площадь д…
$1,35 млн
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