Квартиры в Златиборе, Сербия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
Новая компактная квартира недалеко от центра Златибора Златибор – прекрасное место в Серб…
$78,165
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Новая комфортная квартира с одной спальней в центре Златибора Златибор – прекрасное место…
$68,599
