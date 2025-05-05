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Жильё в Златиборе, Сербия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 2/5
Дорогие друзья! Златибор известен многим как горнолыжный курорт, но это большой природный…
$72,896
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