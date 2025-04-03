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Инвестиционная недвижимость в Topola Municipality, Сербия

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1 объект найдено
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ в Topola Municipality, Сербия
ПРОДАЁТСЯ БИЗНЕС, СЭС СЕРБИЯ
Topola Municipality, Сербия
Солнечная электростанция мощностью 10 МВт, земля в собственности собственника. Условия для п…
$1,60 млн
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