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Жильё в Ниш, Сербия

2 объекта найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Хочешь получить возможность переехать в Европейскую страну, купить комфортную квартиру и пол…
€60,200
в месяц
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом в Ниш, Сербия
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с парковка, с c ремонтом
Ниш, Сербия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Интересное предложение в дружественной стране!!! Самая популярная европейская страна для …
€67,800
в месяц
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Параметры недвижимости в Ниш, Сербия

с видом на горы
недорогая
элитная
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