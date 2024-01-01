Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Сербия
  3. Жилая
  4. Город Белград
  5. Пентхаусы

Пентхаусы в Город Белград, Сербия

Пентхаус В архив
Очистить
3 объекта найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Этаж 7/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Видиковац.   Меблированный р…
€237,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Сопот, Сербия
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сопот, Сербия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Этаж 5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kneza Miloša 72 Sopot Србија.  …
€144,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Белград, Сербия
Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Радослава Грујића.   Красивы…
€464,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RECOM
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Город Белград, Сербия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти