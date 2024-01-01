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71 объект найдено
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
46 м²
8/8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Naselje Stepa Stepanović Bb. …
€142,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 5 спален с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
7
2
242 м²
5/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Zeleni venac. Центр, Зелен…
€598,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
3
2
80 м²
2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ljubljanska. Люкс-квартира…
€243,000
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RECOM
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
51 м²
3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Vojvođanska. Квартира в Су…
€95,000
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RECOM
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
2
1
55 м²
4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Vojvode Vlahovića. Продаем…
€113,000
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RECOM
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
3
1
85 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Dobanovački put. Квартира …
€155,000
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RECOM
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
5
3
130 м²
7/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Видиковац. Меблированный р…
€237,000
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RECOM
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
3
1
85 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ивана Сенковића. Трехкомна…
€168,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Сопот, Сербия
4
1
103 м²
5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kneza Miloša 72 Sopot Србија. …
€144,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
3
1
60 м²
2/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Првомајска, Zemun. Трехком…
€143,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
3
1
86 м²
6/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Булевар Зорана Ђинђића. Пр…
€253,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
3
1
90 м²
5/7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Bežanijska kosa 2. Этот ти…
€298,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
42 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Blok 61. Предлагаем соврем…
€170,000
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Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
3
1
54 м²
3/8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Matice srpske 36. Квартира…
€113,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
59 м²
4/11
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jurija Gagarina 117. Прода…
€183,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
110 м²
5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Радослава Грујића. Красивы…
€464,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
2
1
48 м²
3/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jelisavete Andrejević 1b. …
€94,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
2
1
38 м²
2/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Oplenačka 26. Новый жилой …
€76,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
3
1
76 м²
2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Ljube Tadića 28. Новая тре…
€118,000
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Квартира 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
4
1
92 м²
4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Небојше Ђукелић 2. Три спа…
€134,000
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Квартира 2 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
3
1
67 м²
1
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Jelezovačka. Квартира 67 к…
€98,000
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
55 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Popova bara nova 1. Кварти…
€73,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
2
1
40 м²
5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Лабудово Брдо. Квартира ра…
€83,000
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Белград, Сербия
2
1
40 м²
2/3
Стоимость 77 000 €. Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Kotež,…
€77,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
3
1
55 м²
2/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Branislava Stankovića 77. …
€72,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
67 м²
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Bata Lakina 1. Трехкомнатн…
€211,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
3
1
83 м²
5/5
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Nušićeva pešački deo 7. В …
€360,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
3
1
83 м²
8
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Konjarnik. Квартира Звезда…
€227,000
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
3
1
82 м²
2
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Admirala Vukovica. Очень и…
€245,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
4
1
82 м²
4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Расположение: Mate Miloševića 20. Полнос…
€170,000
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