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Квартиры в Центральной Сербии, Сербия

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6 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1
Новая квартира в курортном регионе Сербии под ВНЖ Продается квартира площадью 45 м2, расп…
$70,000
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Студия 1 комната в Draglica, Сербия
Студия 1 комната
Draglica, Сербия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/2
$65,769
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Квартира 2 комнаты в Златиборский административный округ, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златиборский административный округ, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
$97,752
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 2
Продаётся уютная квартира в живописном сербском регионе Златибор 🏡 Представьте себе жизнь…
$86,387
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Квартира 2 комнаты в Соко-Баня, Сербия
Квартира 2 комнаты
Соко-Баня, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
$77,992
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Квартира 2 комнаты в Златибор, Сербия
Квартира 2 комнаты
Златибор, Сербия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3
$71,991
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Параметры недвижимости в Центральной Сербии, Сербия

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