  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Бухарест
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Бухаресте, Румыния

9 объектов найдено
New Medical Clinic for Sale в Бухарест, Румыния
New Medical Clinic for Sale
Бухарест, Румыния
Площадь 1 265 м²
Количество этажей 3
We present to you an opportunity to acquire a prime plot of land measuring 14,600 sqm locate…
Цена по запросу
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
9% Yield Office Building for Sale в Voluntari, Румыния
9% Yield Office Building for Sale
Voluntari, Румыния
Площадь 7 100 м²
Количество этажей 8
We are pleased to offer for sale a well-maintained property constructed in 2010, currently f…
$11,80 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС в Бухарест, Румыния
ГОТОВЫЙ БИЗНЕС
Бухарест, Румыния
Площадь 125 000 м²
Готовый бизнес Торговый центр в Бухаресте, Румыния. 125 000 м², 85% сдано в аренду. Мы…
Цена по запросу
21.500 euro/ month rent Shopping Centre в Бухарест, Румыния
21.500 euro/ month rent Shopping Centre
Бухарест, Румыния
Количество этажей 1
We offer you for sale a new commercial property rented for medium term. Great investment opp…
$4,35 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
Hotel 70 Rooms Built 2008 в Бухарест, Румыния
Hotel 70 Rooms Built 2008
Бухарест, Румыния
Число комнат 70
Площадь 4 510 м²
Количество этажей 5
We present to you a 2008 constructed building featuring an impressive usable area of 4510 sq…
$5,24 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
Modern Hotel 80% occupancy rate в Бухарест, Румыния
Modern Hotel 80% occupancy rate
Бухарест, Румыния
Число комнат 70
Площадь 2 300 м²
Количество этажей 5
We present to you a contemporary hotel available for purchase in the Northern region of Buch…
$5,25 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
Современный отель 4* в Бухаресте вблизи крупнейшего аэропорта Румынии в Бухарест, Румыния
Современный отель 4* в Бухаресте вблизи крупнейшего аэропорта Румынии
Бухарест, Румыния
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Современный 4-звездочный отель на 270 номеров, расположенный всего в 150 метрах от терминала…
$233,193
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский
10% Yield fully rented warehouse в Бухарест, Румыния
10% Yield fully rented warehouse
Бухарест, Румыния
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
We present to you a new warehouse available for sale, fully leased to six tenants spanning v…
$2,23 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !) в Бухарест, Румыния
Office Building rented to Governamental Tenant (9.3% yield !)
Бухарест, Румыния
Площадь 11 485 м²
Количество этажей 3
The most reliable tenant in the office rental market is a governmental institution. A long-t…
$21,07 млн
Агентство
North Real Estate
Языки общения
English
