Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Румыния
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Бассейн

Квартиры с бассейном в Румынии

Бухарест
4
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 122 комнаты в Муригиол, Румыния
Квартира 122 комнаты
Муригиол, Румыния
Число комнат 122
Количество спален 122
Кол-во ванных комнат 122
Площадь 6 759 м²
Этаж 1/1
Danube Delta Eco-Wellness Resort – обзор для инвесторов Редкий, полностью развитый туристиче…
$18,55 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Румынии

с гаражом
с террасой
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти