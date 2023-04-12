Купить комнату в Украине

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Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
34 м²
2/3 Этаж
€ 24,734
18145 В продаже выделенная квартира на Нежинской. Квартира в два уровня…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
21 м²
2/2 Этаж
€ 21,069
17787...В продаже светлая комната 21,3 м кв со своими удобствами на Оль…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
12 м²
1/9 Этаж
€ 10,993
17672...Продается комната в коммуне на Таирова. Крепкий кирпичный дом. …
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
6/9 Этаж
€ 23,176
17641. Продам 2 КОМНАТЫ на пр. Глушко. Комнаты раздельные, светлые, про…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
60 м²
2/5 Этаж
€ 37,742
17477 Предлагаем к продаже две комнаты в чистой коммунальной квартире …
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
40 м²
1/1 Этаж
€ 5,496
17445 Продается 2 комнаты в Суворовском районе. Свой вход из коридора. …
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
35 м²
3/5 Этаж
€ 9,619
17449. Продам 1 комнату в коммунальной квартире ул, Сегедская. Светлая,…
Комната 6 комнат
Одесса, Украина
6 Количество комнат
27 м²
3/3 Этаж
€ 8,245
Продам комнату возле Городского сада. Крепкий кирпичный дом. Общей пло…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
21 м²
3/4 Этаж
€ 13,741
17145 Продам ухоженную чистую комнату в центре города. Общая площадь -…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
20 м²
2/2 Этаж
€ 22,901
17053... В продаже комната 13 м кв выделена /не блоком/ в 4-комнатной к…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
18 м²
1/3 Этаж
€ 8,703
17067. Продам выделенную комнату в Суворовском районе. Комната 18 кв. …
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
13 м²
3/5 Этаж
€ 5,954
16860 Продается комната в районе парка Горького. Обычное жилое состояни…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
21 м²
1/5 Этаж
€ 11,909
16811. В продаже двухкомнатная коммуна на улице Балковская. Комнаты см…
Комната 4 комнаты
Одесса, Украина
4 Количество комнат
67 м²
1/3 Этаж
€ 33,894
16715. Продам 4-х комнатную квартиру в Центре возле парка Шевченко. Общ…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
43 м²
3/3 Этаж
€ 21,069
16572. Продам две комнаты в коммуне в центре города. Выделенная не б…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
25 м²
4/5 Этаж
€ 6,412
16419 Продам комнату на Молдаванке на ул. Дальницкая. Общая площадь 25 …
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
20 м²
3/4 Этаж
€ 19,237
16389 Продаю комнату в Центре города. Выполнен косметический ремонт. Ус…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
21 м²
4/4 Этаж
€ 16,489
№957. Предлагается просторная и светлая комната в центре города на ул. …
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
19 м²
3/3 Этаж
€ 7,512
16299 Продам комнату на ул. Столбовая. Хорошее жилое состояние. Установ…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
30 м²
9/9 Этаж
€ 16,947
16273 Предлагаем к продаже квартиру на ул. Балковской, общей площадью 3…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
50 м²
3/9 Этаж
€ 22,901
16120 В продаже двухкомнатная квартира на Слободке. Кирпичный дом. Обща…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
31 м²
1/3 Этаж
€ 5,954
16035 В продаже комната в коммунальной квартире со своей кухней и сан у…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
17 м²
1/9 Этаж
€ 11,909
15959. Предлагаем к продаже хорошую комнату 12.6 кв.м ( + лоджия 4 кв.м…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
47 м²
3/4 Этаж
€ 20,153
15815...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
32 м²
3/4 Этаж
€ 16,489
15803...Продам комнату в 5-комнатной квартире на Ясной. Площадь комнаты…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
27 м²
2/4 Этаж
€ 31,604
15751...Однокомнатная коммунальная квартира в крепком доме в районе Бог…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
20 м²
4/4 Этаж
€ 9,161
7254 Продам комнату на ул. Новаторов. Жилое состояние. Установлены мета…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
30 м²
5/9 Этаж
€ 18,779
15060 Продам 2 комнаты в многоквартирном доме на проспекте Небесной сот…
Комната 1 комната
Одесса, Украина
1 Количество комнат
36 м²
12/17 Этаж
€ 32,062
15004 Предлагаем к продаже однокомнатную квартиру в жилом комплексе Оде…
Комната 2 комнаты
Одесса, Украина
2 Количество комнат
50 м²
2/3 Этаж
€ 32,062
14754. Предлагаю к продаже две комнаты в крепком доме на Молдаванке. К…
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