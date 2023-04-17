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Купить недвижимость в Тичино, Швейцария

Circolo dell Isole
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10 объектов найдено
Виллав Тичино, Швейцария
Вилла
Тичино, Швейцария
483 м²
€ 6,900,000
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Ли…
Квартирав Лугано, Швейцария
Квартира
Лугано, Швейцария
730 м²
€ 13,938,950
Шикарные апартаменты в городе Агра в Швейцарии. Дом, в котором располагаются апартаменты, на…
Пентхаус 3 спальнив Лугано, Швейцария
Пентхаус 3 спальни
Лугано, Швейцария
145 м²
€ 5,164,300
Роскошный пентхаус с панорамным видом на озеро расположен в Лугано, Швейцария. Эксклюзивная …
Квартира 6 спаленв Лугано, Швейцария
Квартира 6 спален
Лугано, Швейцария
683 м²
€ 13,942,100
Роскошная меблированная квартира, состоящая из трех апартаментов, расположена в престижном р…
Дом 4 спальнив Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 4 спальни
Ronco sopra Ascona, Швейцария
220 м²
€ 2,531,720
Прекрасный дом находится в городе Ньон, кантон Во. Вилла распложена всего в 2-ух минутах ход…
Дом 3 спальнив Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни
Лугано, Швейцария
220 м²
€ 1,827,608
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
Дом 3 спальнив Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 3 спальни
Ronco sopra Ascona, Швейцария
180 м²
€ 2,033,000
Замечательный дом расположен в деревне Женолье, в 10 минутах от города Ньон и в 25 минутах …
Вилла 5 спаленв Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален
Лугано, Швейцария
450 м²
€ 5,391,442
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
Вилла 4 спальнив Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни
Brissago, Швейцария
450 м²
€ 8,419,042
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
Квартира 4 спальнив Лугано, Швейцария
Квартира 4 спальни
Лугано, Швейцария
229 м²
€ 3,317,600
Отличные апартаменты, расположенные в доме, находятся в престижном районе города Лугано в Шв…

Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

с бассейном
рядом с пляжем
с видом на озеро
недорогая
элитное
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