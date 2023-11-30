Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Швейцария
  3. Жилая
  4. Тичино
  5. Дома

Дома в Тичино, Швейцария

виллы
3
9 объектов найдено
Вилла с гаражом, с подвалом в Тичино, Швейцария
Вилла с гаражом, с подвалом
Тичино, Швейцария
Площадь 483 м²
Швейцария Кантон Тичино озеро Маджоре Потрясающая вилла в стиле "Либерти…
€6,90 млн
Оставить заявку
Дом 4 спальни в Lugano, Швейцария
Дом 4 спальни
Lugano, Швейцария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Дом с панорамным видом, в тихом жилом районе и всего в 6 км от Лугано. Уютная вилла, построе…
€1,68 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла в Lugano, Швейцария
Вилла
Lugano, Швейцария
Площадь 700 м²
В пяти минутах от центра города Лугано находится эта редкая элитная недвижимость. Залитое со…
€4,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Вилла 8 спален в Lugano, Швейцария
Вилла 8 спален
Lugano, Швейцария
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 887 м²
Эта эксклюзивная вилла расположена в жилом, тихом и солнечном районе. С холма открывается пр…
€10,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 4 спальни с мебелью, с садом, с интернетом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Прекрасный дом находится в городе Ньон, кантон Во. Вилла распложена всего в 2-ух минутах ход…
€2,53 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом в Лугано, Швейцария
Дом 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Замечательный дом с видом на озеро и окружающий город находится в Лугано, Швейцария. Дом пло…
€1,83 млн
Оставить заявку
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Ronco sopra Ascona, Швейцария
Дом 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Ronco sopra Ascona, Швейцария
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Замечательный дом расположен в деревне Женолье, в 10 минутах от города Ньон и в 25 минутах …
€2,03 млн
Оставить заявку
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Лугано, Швейцария
Вилла 5 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Лугано, Швейцария
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Прекрасная вилла с панорамным видом на озеро расположена в тихом и уединенном месте в нескол…
€5,39 млн
Оставить заявку
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро в Brissago, Швейцария
Вилла 4 спальни с садом, с личным бассейном, с видом на озеро
Brissago, Швейцария
Количество спален 4
Площадь 450 м²
Элегантная вилла, оформленная в средиземноморском стиле, находится на популярном курорте Бри…
€8,42 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Тичино, Швейцария

с бассейном
у моря
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти