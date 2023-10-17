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Квартиры в Лос-Монтесинос, Испания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€179,900
Квартира 1 спальня с ванной, рядом с магазинами, с Bedrooms в Лос-Монтесинос, Испания
Квартира 1 спальня с ванной, рядом с магазинами, с Bedrooms
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры недалеко от пляжа Красивые квартиры, расположенные в центре Лос Монтесиноса, рядом …
€74,200

Параметры недвижимости в Лос-Монтесинос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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