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Жильё в Лос-Монтесинос, Испания

дома
18
20 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Квартира 2 спальни с террасой, с ванной, с общественным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
€179,900
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современная Новая вилла у озера в Лос Монтесинос - GEO119423 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ко…
€499,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Современная Новая вилла в Лос Монтесинос, Коста Бланка, Испания - GEO119422 4 спальни, 3 ван…
€489,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Вилла в Лос Монтесинос, 4 спальни - GEO119421 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая площадь:…
€499,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Современная вилла в Лос Монтесинос, Коста Бланка - GEO119420 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ко…
€499,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с парком, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Современная Вилья в Лос Монтесинос, Испания - HQH116649 3 спальни, 2 ванные комнаты. Коврова…
€285,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Комфортабельная вилла в Лос Монтесинос, Коста Бланка, Испания - GEO8334 4 спальни, 3 ванные …
€499,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Красивая вилла у озера в Лос Монтесинос - GEO8332 4 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра…
€375,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с парком
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 551 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 551 m2.Plot size: 830 m2.Terrace: 172 m2, solarium: 30 m2.Priva…
€795,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 157 m2.Plot size: 367 m2.Terrace: 96 m2.Private pool: 24 m2.Ori…
€499,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с садом
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Вилла класса люкс у озера в Лос Монтесинос - GEO8326 4 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая п…
€499,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
Современная вилла с частным бассейном в Лос Монтесинос - HE7381 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€285,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Виллы с 4 спальнями Современные виллы с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и частным бассейном…
€419,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Виллы с 3 спальнями Эти потрясающие современные дома с 3 спальнями и 3 ванными комнатами рас…
€358,000
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Виллы с 4 спальнями Современные виллы с 4 спальнями, 3 ванными комнатами и частным бассейном…
€509,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Виллы с 3 спальнями Alba Salina - это жилой комплекс, состоящий из вилл с 3 спальнями, 2 ван…
€354,900
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Шале 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
€250,000
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
€380,000
Квартира 1 спальня с ванной, рядом с магазинами, с Bedrooms в Лос-Монтесинос, Испания
Квартира 1 спальня с ванной, рядом с магазинами, с Bedrooms
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Квартиры недалеко от пляжа Красивые квартиры, расположенные в центре Лос Монтесиноса, рядом …
€74,200

Параметры недвижимости в Лос-Монтесинос, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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