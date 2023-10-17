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Дома на Коста-Дорада, Испания

таунхаусы
3
5 объектов найдено
Дом 6 спален в Коста-Дорада, Испания
Дом 6 спален
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 055 м²
Уникальный дом с историей - бывшая резиденция графа. Расположен в самой высокой части…
€4,20 млн
Таунхаус 3 спальни с газовым отоплением в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 3 спальни с газовым отоплением
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Таунхаус в урбанизации Els Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. …
€195,000
Таунхаус 4 спальни с кондиционером в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Таунхаус в районе Los Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. Рас…
€290,000
Таунхаус 4 спальни в Коста-Дорада, Испания
Таунхаус 4 спальни
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центр…
€495,000
Дом 6 спален с газовым отоплением в Коста-Дорада, Испания
Дом 6 спален с газовым отоплением
Коста-Дорада, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Коста-Дорада, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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