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Недвижимость на Коста-Дорада, Испания
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10 объектов найдено
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Дом 6 спален
Коста-Дорада, Испания
6
3
1 055 м²
Уникальный дом с историей - бывшая резиденция графа. Расположен в самой высокой части…
€4,20 млн
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Квартира 1 спальня с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
1
1
70 м²
Квартира в районе города Камбрильс - Виллафортунь на побережье Коста Дорада всего в 9…
€115,000
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Квартира 4 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
4
3
120 м²
Атико в хорошем районе города Салоу - Cap de Salou в первой линии моря! Расстоя…
€185,000
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Таунхаус 3 спальни с газовым отоплением
Коста-Дорада, Испания
3
1
95 м²
Таунхаус в урбанизации Els Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. …
€195,000
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Таунхаус 4 спальни с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
4
2
150 м²
Таунхаус в районе Los Munts города Торредембара на побережье Коста Дорада. Рас…
€290,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
3
2
100 м²
Квартира в идеальном состоянии в центре города Салоу на побережье Коста Дорада в…
€223,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером
Коста-Дорада, Испания
3
2
160 м²
Дуплекс в городе Салоу на побережье Коста Дорада всего в 500 метрах от моря! Ра…
€240,000
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Таунхаус 4 спальни
Коста-Дорада, Испания
4
3
300 м²
Жилой комплекс таунхаусов на стадии строительства в городе Салоу. Расстояние до центр…
€495,000
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Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-Дорада, Испания
3
2
95 м²
Квартира в известном курортном городе Салоу на побережье Коста Дорада в 600 метр…
€245,000
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Дом 6 спален с газовым отоплением
Коста-Дорада, Испания
6
5
416 м²
Вилла в первой линии моря в городе Оспиталет де Инфант на побережье Коста Дорада. Дом…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Коста-Дорада, Испания
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