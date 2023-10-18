Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Испания
  4. Коста-дель-Маресме
  5. Дома

Дома в Коста-дель-Маресме, Испания

таунхаусы
7
55 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 688 м²
Вилла в известном городе Вальроманес на побережье Коста Маресме. Расстояние до центра…
€1,99 млн
Дом 6 спален с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 815 м²
Дом в районе Сант Бергер, Тейя, со всеми удобствами, оборудованием и материалами высш…
€2,60 млн
Дом 4 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом в городе Алейя на побережье Коста Марезме. Общая площадь 120 м.кв. на территории …
€550,000
Дом 7 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 7 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Дом в центре города Вилассар де Дальт на побережье Марезме. Общая площадь 419 м.кв. н…
€650,000
Дом 6 спален с лифтом, с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с лифтом, с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 494 м²
Умный дом в тихой урбанизации города Тейя на побережье Коста Марезме. Имеет прекрасны…
€2,20 млн
Дом 6 спален с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дом в тихом районе города Кабрера де мар. Расположен на холме, с которого открывается…
€2,10 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Дом в городе Алейя на побережье Коста Марезме. Расстояние до центра Барселоны 20 км,…
€1,000,000
Дом 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом в стиле модерн в урбанизации Кан Доменек города Сан Себрия де Вальяльта на побере…
€310,000
Дом 6 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
€1,10 млн
Дом 5 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
€950,000
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
€1,65 млн
Дом 9 спален с лифтом, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 9 спален с лифтом, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 608 м²
Продаются 2 дома на одной территории в городе Сан Себрия де Вальяльта на побережье Ко…
€795,000
Дом 12 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 12 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Дом в нескольких минутах от центра города Кабрильс на побережье Коста Марезме. Обща п…
€760,000
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Современный дом с красивыми видами на море в Кабрильс на побережье Марезме. Расстояни…
€2,10 млн
Дом 6 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 741 м²
Новый современный дом на стадии строительства в элитной урбанизации Can Teixidó город…
€2,40 млн
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 690 м²
Цена снижена с 1 885 000 до 1 249 000 евро. Дом c панорамным видом на море в городе К…
€1,25 млн
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Дом с видом на море в городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезме. Расстояние до …
€750,000
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дом в закрытой урбанизации "Sant Berger" города Тейя на побережье Маресме. Расстояние…
€1,25 млн
Дом 6 спален с камином в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с камином
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Масия 19 века после капитального ремонта в 2017 года в городе Сант Искле де Валь…
€1,10 млн
Дом 5 спален с газовым отоплением в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с газовым отоплением
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Стильный дом в городе Alella на побережье Maresme. Идеальное месторасположение в…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 416 м²
Дом с панорамным видом горы в Кабрильс на побережье Марезме. Расстояние до центр…
€510,000
Дом 5 спален с охраной в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с охраной
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 560 м²
Дом в закрытой урбанизации города Тейя на побережье Маресме. Расстояние до центра Бар…
€1,13 млн
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 000 м²
Современная вилла в элитной урбанизации Can Teixidó города Алейя на побережье Марезме…
€7,50 млн
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Дом в городе Кабрильс на побережье Маресме. Расположен в 27 км от центра Барселоны и …
€820,000
Дом 3 спальни с лифтом, с сауной в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни с лифтом, с сауной
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Дом с интересным дизайном и панорамными видами на море в городе Калейа на побережье М…
€1,30 млн
Дом 6 спален с камином в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с камином
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Дом с огромной территорией в городе Argentona на побережье Маресме. Расстояние до цен…
€750,000
Дом 8 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 8 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 648 м²
Усадьба 1917 года в районе города Матаро на побережье Марезме. Расстояние до центра Б…
€5,75 млн
Дом 5 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Дом в городе Кабрильс на побережье Маресме. Расположен в 27 км от центра Барселоны и …
€940,000
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 641 м²
Вилла с большой территорией и видом на море в городе Сан Поль де Мар. Красивые виды и…
€2,20 млн
Дом 3 спальни с газовым отоплением в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни с газовым отоплением
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Дом в городе Вилассар-де-Мар на побережье Маресме. Расположен в 25 км от центра Барсе…
€975,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти