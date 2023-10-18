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Жильё в Коста-дель-Маресме, Испания

квартиры
12
дома
55
67 объектов найдено
Дом 5 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 688 м²
Вилла в известном городе Вальроманес на побережье Коста Маресме. Расстояние до центра…
€1,99 млн
Дом 6 спален с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 815 м²
Дом в районе Сант Бергер, Тейя, со всеми удобствами, оборудованием и материалами высш…
€2,60 млн
Дом 4 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом в городе Алейя на побережье Коста Марезме. Общая площадь 120 м.кв. на территории …
€550,000
Дом 7 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 7 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 419 м²
Дом в центре города Вилассар де Дальт на побережье Марезме. Общая площадь 419 м.кв. н…
€650,000
Квартира 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Современный жилой комплекс на стадии строительства в городе Эль Масноу на побережье К…
€345,000
Квартира 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матар…
€309,500
Квартира 4 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 4 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Современный жилой комплекс в первой линии моря на стадии строительства в городе Матар…
€411,000
Дом 6 спален с лифтом, с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с лифтом, с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 494 м²
Умный дом в тихой урбанизации города Тейя на побережье Коста Марезме. Имеет прекрасны…
€2,20 млн
Дом 6 спален с видом на море в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с видом на море
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дом в тихом районе города Кабрера де мар. Расположен на холме, с которого открывается…
€2,10 млн
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Дом в городе Алейя на побережье Коста Марезме. Расстояние до центра Барселоны 20 км,…
€1,000,000
Дом 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Дом в стиле модерн в урбанизации Кан Доменек города Сан Себрия де Вальяльта на побере…
€310,000
Дом 6 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 424 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
€1,10 млн
Дом 5 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Дом в пешей доступности от моря в городе Ареньс де мар на побережье Коста Марезме. Ра…
€950,000
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
€1,65 млн
Дом 9 спален с лифтом, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 9 спален с лифтом, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 608 м²
Продаются 2 дома на одной территории в городе Сан Себрия де Вальяльта на побережье Ко…
€795,000
Дом 12 спален с бассейном в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 12 спален с бассейном
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 650 м²
Дом в нескольких минутах от центра города Кабрильс на побережье Коста Марезме. Обща п…
€760,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Современный жилой многоквартирный комплекс в городе Сант Поль де Мар в 250 м.кв. от м…
€195,000
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с лифтом, с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Современный дом с красивыми видами на море в Кабрильс на побережье Марезме. Расстояни…
€2,10 млн
Дом 6 спален с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 741 м²
Новый современный дом на стадии строительства в элитной урбанизации Can Teixidó город…
€2,40 млн
Дом 6 спален в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 690 м²
Цена снижена с 1 885 000 до 1 249 000 евро. Дом c панорамным видом на море в городе К…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Квартиры в новом жилом комплексе в центре города Матаро на побережье Марезме. Расстоя…
€237,757
Квартира 4 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 4 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Новый комплекс на стадии строительства в городе Аренис де Мар на побережье Коста Маре…
€255,200
Квартира 3 спальни с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Новый комплекс на стадии строительства в городе Аренис де Мар на побережье Коста Маре…
€210,900
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с лифтом, с террасой, с подвалом
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 470 м²
Дом с видом на море в городе Санта Сюзанна на побережье Коста Марезме. Расстояние до …
€750,000
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 3 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 82 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монг…
€358,000
Дом 4 спальни с кондиционером в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 4 спальни с кондиционером
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Дом в закрытой урбанизации "Sant Berger" города Тейя на побережье Маресме. Расстояние…
€1,25 млн
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой в Коста-дель-Маресме, Испания
Квартира 2 спальни с лифтом, с кондиционером, с террасой
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продаются квартиры в современном жилом комплекс на стадии строительства в городе Монг…
€297,000
Дом 6 спален с камином в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 6 спален с камином
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Масия 19 века после капитального ремонта в 2017 года в городе Сант Искле де Валь…
€1,10 млн
Дом 5 спален с газовым отоплением в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 5 спален с газовым отоплением
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 420 м²
Стильный дом в городе Alella на побережье Maresme. Идеальное месторасположение в…
€1,25 млн
Дом 3 спальни в Коста-дель-Маресме, Испания
Дом 3 спальни
Коста-дель-Маресме, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 416 м²
Дом с панорамным видом горы в Кабрильс на побережье Марезме. Расстояние до центр…
€510,000

Параметры недвижимости в Коста-дель-Маресме, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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